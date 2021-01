Roma, cocaina in auto arrestato a Trastevere

Viaggiava in auto con la cocaina. Fermato dagli agenti del commissariato Trastevere a Roma, è stato arrestato un 33enne romano. Durante un pattuglione è stato sorpreso a bordo della propria auto con alcuni grammi di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare è stata trovata altra cocaina e dell'hashish.Nell'ambito dei controlli è finito in manette un nigeriano di 28 anni, con l'accusa di furto aggravato, violenza, lesione e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, raggiunto dai poliziotti dopo un lungo inseguimento per i vicoli del rione, ha morso uno degli agenti provocandogli una profonda lacerazione ad un dito.

