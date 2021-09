Carabineri, cambio ai vertici: Palmieri nel gruppo roma e Raucci nel gruppo Frascati

Mercoledì 22 Settembre 2021, 13:04

Presso la storica sede di piazza S. Lorenzo in Lucina, il Generale Lorenzo Falferi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, ha dato il benvenuto al Ten.Col. Luca Palmieri, nuovo comandante del Gruppo di Roma e al Ten.Col. Alberto Raucci, nuovo comandante del Gruppo di Frascati. I Gruppi di Roma e Frascati, con il Gruppo di Ostia e il Reparto Operativo sono inquadrati nel Comando Provinciale di Roma e ne costituiscono le principali articolazioni proiettate sul territorio. Il Tenente Colonnello Luca Palmieri è il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Roma da cui dipendono le compagnie di Roma Casilina; Compagnia Roma Centro; Compagnia Roma Eur; Compagnia Roma Montesacro; Compagnia Roma Parioli; Compagnia Roma Piazza Dante; Compagnia Roma San Pietro; Compagnia Roma Trastevere; Compagnia Roma Trionfale; Compagnia Speciale, oltre a 59 Comandi Stazione.

Il Tenente Colonnello t.ISSMI Luca Palmieri, nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 9 gennaio 1972, celibe, ha intrapreso la carriera militare nel 1993 frequentando la Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri in Velletri e, a seguire, il 179° Corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 20° Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma. Conoscitore della lingua inglese, ha conseguito il Master in “Studi Internazionali Strategico-Militari”. Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone del 1° Battaglione Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in Firenze, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Misilmeri (PA), nonché Comandante delle Compagnie Carabinieri di Tivoli (RM) e di Bologna-Centro. Da Ufficiale Superiore, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha ricoperto gli incarichi di Addetto e di Capo della 2^ Sezione, di Capo della 5^ Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di Capo della 2^ Sezione dell’Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in Roma.

Il Tenente Colonnello Alberto Raucci è il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati da cui dipendono le compagnie di Frascati, Velletri, Colleferro, Castel Gandolfo, Anzio, Pomezia, Tivoli, Subiaco, Palestrina, le Tenenze di Guidonia, Ciampino e Ardea, oltre a 70 Comandi Stazione. Il Tenente Colonnello t.ISSMI Alberto Raucci, nato a Caserta nel 1979, è coniugato e ha due figli. L’ufficiale ha intrapreso la carriera militare nel 1995, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Dopo una prima esperienza quale Comandante di Plotone presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e l’Accademia Militare di Modena, ha retto le Compagnie territoriali di Manfredonia (FG) e Bari San Paolo (BA). Successivamente, ha comandato il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo. Negli ultimi 6 anni ha ricoperto gli incarichi di “Addetto” e “Capo Sezione” presso l’Ufficio Ordinamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma. Ha altresì frequentato il 21° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze.