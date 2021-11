Giovedì 4 Novembre 2021, 08:12

Tragedia sfiorata ieri mattina su via delle Capannelle, lo stradone che collega la via Appia Nuova alla via Tuscolana.

Panico quando è precipitata in strada una trave di metallo installata a ridosso del sottopasso ferroviario.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Siamo vicinissimi alla stazione di Capannelle, dove transitano i treni della Roma FL4 e i convogli regionali. Sul posto, alle 8,20 circa, sono intervenuti i vigili del fuoco. Seconda una primissima ricostruzione dei pompieri «un camion dell'Ama durante il transito ha urtato con il cassone la trave di metallo che delimita il transito ai veicoli di oltre 3,5 metri».

Roma, albero crolla su un'auto in transito al Pigneto: è il terzo caso in pochi giorni



GLI ACCERTAMENTI

È dovuta intervenire una autogru per la rimozione e la messa in sicurezza dell'area. Massiccia la presenza degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno identificato l'autista del mezzo Ama e hanno dovuto gestire il traffico: a intervenire quattro pattuglie del VII Gruppo Tuscolano e una unità del Gruppo Appio. I vigili sono stati costretti a chiudere completamente la strada in entrambi i sensi di marcia per consentire agli operai di mettere in sicurezza l'area. Gli agenti stanno cercando di determinare cosa abbia realmente provocato il crollo della trave posta per limitare il passaggio di camion troppo alti. Non si è trattato, quindi, di un danno alla struttura ferroviaria. Le indagini proseguono per chiarire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente che poteva causare una tragedia.

I PERICOLI

Via delle Capannelle, dopotutto, è una strada trafficatissima, usata da molti romani come scorciatoia per raggiungere Roma Est da via Appia Nuova. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale stanno acquisendo le immagini delle videocamere di zona per verificare cosa abbia potuto provocare la caduta della trave e capire se il mezzo Ama fermato (sembra non aver subito danni e non è stato posto sotto sequestro) sia o meno la causa dell'incidente. Ieri c'era chi parlava di «vibrazioni» che avrebbero potuto provocare il crollo. L'Ama intanto ieri ha escluso categoricamente che sia stato il mezzo aziendale a provocare l'incidente. L'unica cosa certa è stato il caos provocato dall'incidente alla viabilità. Per ore la strada è stata chiusa e la fila delle auto arrivava fino a piazza di Cinecittà.



I DISAGI

Per consentire la messa in sicurezza della pesante trave precipitata sulla carreggiata dove ogni giorno passano migliaia di auto e scooter, i vigili hanno dovuto chiudere temporaneamente anche via del Calice, all'altezza di va delle Capannelle e via Lucrezia Romana. Ed è subito partito il tam tam sui gruppi Facebook dei quartieri coinvolti. «Siamo praticamente intrappolati» il grido di aiuto ieri mattina dei residenti della zona. Ci sono stati pesanti disagi anche per i viaggiatori dei mezzi pubblici: le linee Atac 520 e 654 infatti sono state deviate e dodici fermate sono state soppresse. Si sono registrati rallentamenti anche per le linee 502, 503, 663. Soltanto dopo le 15 via delle Capannelle è stata riaperta al traffico. Disagi ieri anche per chi ha viaggiato in metropolitana. Le stazioni della linea A di Vittorio Emanuele e San Giovanni sono state chiuse per circa un'ora. Fuori servizio anche ascensori e scale mobili alla stazione Termini.