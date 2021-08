Roma, crolla un albero a Monteverde: paura in strada, danneggiate tre auto in sosta

Domenica 1 Agosto 2021, 08:15

Un albero vecchio e malato si è schiantato ieri pomeriggio sulle strisce pedonali di via Federico Ozanam. Paura a Monteverde per il crollo improvviso di un enorme olmo, alto almeno 10 metri, che fortunatamente non ha ferito nessuno. L’enorme arbusto si è sradicato da terra ma in quel momento sulle strisce pedonali non c’era nessun cittadino.

Ennesima tragedia sfiorata a #Roma per il crollo di un albero a #Monteverde. Non è più accettabile mettere a repentaglio la #sicurezza dei cittadini per gravi mancanze nella manutenzione del #verdepubblico. Anche su questo bisogna intervenire subito! pic.twitter.com/83smb7iqqv — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) July 31, 2021

Il crollo ha comunque danneggiato seriamente tre veicoli in sosta. Sulla strada solo qualche giorno fa erano partiti i lavori di potatura di alberi e piante dopo che il Comune è riuscito ad avviare il maxi appalto per la manutenzione del verde verticale in città.

