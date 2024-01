21 Savage, a Rock in Roma arriva l’artista numero uno negli USA: live il 16 luglio 2024 all’Ippodromo delle Capannelle

A Rock in Roma arriva l’artista numero uno negli USA per uno show tra i più attesi dell’anno: 21 Savage live il 16 luglio 2024 all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 di domani, martedì 30 gennaio, per gli iscritti a Mylivenation.it; in prevendita generale dalle ore 12:00 di mercoledì 31 gennaio su rockinroma.com, su www.ticketone.it e su www.ticketmaster.it.

21 SAVAGE, l'artista che sta dominando il mondo urban, attualmente al primo posto negli USA, si esibirà sul palco di Rock in Roma per un concerto che si candida a evento urban dell’anno, appuntamento che si inserisce tra le date di un tour che nel 2024 porterà l’artista anglo-americano sui più importanti palchi europei.

21 Savage è tra i rapper più eclettici e ricercati della scena urban globale.

Il 12 gennaio 2024 ha pubblicato il terzo album in studio da solista, “American Dream”, che ha debuttato al primo posto della classifica di vendita Billboard US e che contiene la colonna sonora del suo primo progetto cinematografico: “American Dream: the 21 Savage story”. Il film, diretto da Donald Glover, Stephen Glover, Jamal Olori e Fam Udeorji e prodotto da Tara Razavi e Udeorji, ripercorre la storia di tre generazioni di 21 Savage (Glover, McLaughlin) nel pieno di una crisi personale. Nel 2018 21 Savage, all’anagrafe Shéyaa Bin Abraham-Joseph, ha istituito la fondazione Leading by Example grazie a cui si impegna a fornire educazione all’alfabetizzazione finanziaria a giovani svantaggiati. L’associazione opera a livello internazionale offrendo borse di studio, accesso a conti bancari e inserimento nel mondo del lavoro per adolescenti e studenti.