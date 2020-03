Roma, malato e denutrito, il cagnolino Paco salvato dalle guardie zoofile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era in uno stato pietoso, non mangiava da giorni ed era senza forze. Lehanno trovato e sequestrato in un appartamento in zonaun meticcio trovato in un grave stato di denutrizione, affetto da un’evidente alopecia, anemico e con le pulci. Il, privo di microchip identificativo, non era in cura per le sue evidenti patologie a causa delle quali era completamente privo di pelo sulla schiena e in parte sulle zampe.Alla richiesta di spiegazioni sulle condizioni del cane da parte delle Guardie Zoofile, la proprietaria non è stata in grado di fornire alcuna documentazione su eventuali cure in corso. Sul posto anche il medico veterinario reperibile per le urgenze della Asl Roma 2. La proprietaria del cane è stata sanzionata e denunciata all’Autorità Giudiziaria, mentre Paco è stato sequestrato e trasferito nel canile municipale di Roma per gli accertamenti clinici e le urgenti cure del caso.