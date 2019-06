Camion bar a Roma, i Tredicine restano padroni: nuove licenze, zero traslochi

Ultimo aggiornamento: 00:48

Metà banchi accanto ai marmi scolpiti dal Bernini, con licenze in tasca riassegnate di fresco e valide fino al Natale del 2025, e nemmeno un camion bar sfrattato. Bilancio 2016-2019 dei Tredicine & Co. Dopo avere prosperato con tanti sindaci di ogni colore, anche con Virginia Raggi al governo di Roma, la dynasty dei caldarrostai partita negli anni ‘60 da Schiavi d’Abruzzo e che ha conquistato Roma un banchetto dopo l’altro, ha mantenuto intatto il proprio potere, quel regime di semi-monopolio delle licenze che frutta guadagni d’oro. E che vengono reinvestiti dove capita: gelaterie, chioschi, ristoranti. Un impero lievitato con le autorizzazioni del Comune.LE CONCESSIONICon i 5 Stelle la musica non è cambiata, anzi. Nel 2017 è arrivata perfino la riassegnazione di decine di licenze, avanti così per altri nove anni. E non in una zona qualsiasi, a piazza Navona, simbolo della Roma barocca, salotto della Capitale e terra di passeggio (e di shopping) per centinaia di migliaia di turisti. Cambiano le giunte, non i privilegi. I Tredicine si sono accaparrati 20 banchi commerciali su 42 per la fiera più ambita, la festa della Befana. Tradotto: affari d’oro garantiti per tutte le vacanze di Natale. I Tredicine l’hanno spuntata vincendo un bando che premiava, tra i vari criteri, l’«anzianità di servizio».E chi meglio di loro, “padroni” delle licenze del Campidoglio da decenni? Difatti hanno sbancato o quasi la posta in palio. In barba a quanto aveva annotato sia l’Authority per la concorrenza che l’Anticorruzione. Il pool di Cantone, interpellato con un esposto, disse in sostanza che l’amministrazione grillina aveva sbagliato calcoli e contromisure, cumulando l’anzianità del posto alla fiera di piazza Navona con l’anzianità dell’iscrizione al Registro delle imprese. L’Antitrust fu ancora più dura e criticò la durata delle nuove licenze messe a bando. «La particolare durata dell’attribuzione dei posteggi – scrisse – appare impedire indebitamente lo sviluppo di dinamiche competitive per un periodo di tempo eccessivamente lungo». Non solo, il Garante ritenne che i criteri di valutazione del Comune presentassero «evidenti criticità concorrenziali nella misura in cui valorizzano la pregressa partecipazione alla manifestazione come criterio di aggiudicazione» dei banchi. Ma il Campidoglio tirò dritto.Nulla è avvenuto invece per il trasloco dei camion bar. Tredicine e parenti vari, ne hanno in mano 40 su 69. Altro tesoro, perché si tratta di avamposti commerciali piazzati davanti ai monumenti e ai luoghi più visitati della Città eterna. Anche qui: business assicurato. Marino ne aveva fatti trasferire 22, con Raggi non si è mossa una ruota. «La direzione con il M5S è quella giusta», ha commentato giusto un anno fa in un’intervista Alfiero Tredicine.L’INCHIESTAA muoversi è stata la Procura, che ha messo sotto la lente altre licenze. Quelle delle bancarelle. Chi è finito nel registro degli indagati? I due fratelli Dino e Mario Tredicine, coinvolti con altre 40 persone lo scorso febbraio in un’inchiesta sul racket delle postazioni in rotazione. Le accuse non sono banali: si va dall’associazione a delinquere all’induzione indebita a dare e promettere utilità.