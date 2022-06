Martedì 14 Giugno 2022, 06:50

Al posto dei discorsi politici, risuonerà il chiacchiericcio della gente rilassata e seduta a tavola. Un hotel a cinque stelle, con settanta camere, terrazza e immancabile ristorante destinato a soddisfare i palati più esigenti. È questa la nuova vita dell'immobile di via delle Botteghe Oscure, la cui storia è indissolubilmente legata al Partito comunista italiano, che proprio in quelle stanze, al civico numero quattro, vi aveva la storica sede. Il palazzo venne individuato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e avrebbe fatto da casa al Pci fino alla scomparsa, assistendo a momenti di esaltazione come ai giorni più bui. La notizia è stata comunicata ieri mattina da Giampaolo Angelucci, presidente della Finanziaria Tosinvest, proprietaria del plesso. L'occasione per l'annuncio si è presentata a margine della presentazione della nuova Business School dell'università San Raffaele di Roma.

Le caratteristiche

L'edificio si estende su una superficie di 8 mila metri quadri totali, che verranno ora restaurati pur mantenendo i tradizionali canoni architettonici, specie per quanto concerne la facciata. Ma la nuova destinazione permetterà di salvaguardare anche diversi elementi di prestigio storico custoditi all'interno. In particolare l'androne disegnato da Giò Pomodoro e caratterizzato da una stella a cinque punte incassata nel pavimento. E ancora, il busto di Antonio Gramsci incastonato nel marmo di una parete. Salva anche la bandiera della Comune di Parigi, attualmente preservata ed esposta all'interno di una teca. Sulla società locataria, una joint venture partecipata da AG Group e Rossfin, graveranno tutti i costi per i citati interventi di riqualificazione. L'immobile sarà gestito sotto il marchio di una delle più note multinazionali attive nel settore dell'accoglienza di lusso.

L'accordo

Decisiva per il raggiungimento dell'intesa la collaborazione dell'Advisor Colliers, compagnia di standing tra le più note a livello internazionale. Oltre ad aver ospitato il partito comunista, lo stabile negli anni successivi è stato anche sede di Ernst & Young e più di recente dell'Associazione bancaria Italiana.