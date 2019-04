Botte, violenze e minacce alla compagna per gelosia: arrestato 64enne a Torvaianica

Botte, minacce, aggressioni col coltello, tutto per gelosia. Dopo l'ennesima lite violenta è scattata la denuncia al 112. I carabinieri della stazione di Torvaianica hanno arrestato un 64enne romano, residente da molti anni a Pomezia, in località Torvaianica, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della compagna, 42enne romana. I militari sono intervenuti presso l'abitazione della coppia a seguito della chiamata fatta al numero di emergenza 112 da alcuni vicini di casa che, sentendo delle forti grida provenire dall'abitazione, si erano preoccupati per quanto stava accadendo all'interno. Giunti sul posto i carabinieri hanno sorpreso il 64enne che, dopo aver colpito la compagna alla mano sinistra con un coltello durante una lite nata per motivi di gelosia, era ancora estremamente agitato e continuava a minacciarla. La donna è stata accompagnata e medicata presso il pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia, se la caverà con 7 giorni di prognosi. Il 64enne è stato portato al carcere di Velletri.

