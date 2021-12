Lazio, il bollettino Covid di oggi 26 dicembre: 3.665 nuovi casi (2.012 a Roma) e 9 morti. A Natale positivo un tampone su 10

Bollettino Covid Lazio 26 dicembre. Su 13.224 tamponi molecolari e 20.202 antigenici per un totale di 33.426 test, si registrano 3.665 nuovi casi positivi (-506), 9 morti (+5), 963 ricoverati (+16), 134 terapie intensive (+5) e +875 guariti. Il tasso di positività è al 10%. I casi a Roma città sono a quota 2.012. I numeri parlano chiaro: nel giorno di Natale, un tampone su 10 ha dato esito positivo, costringendo migliaia di romani (e non) a "festeggiare" il 25 e i giorni a seguire in quarantena.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto ROMA Video LE REGOLE Come funziona la quarantena dopo un contatto con un positivo COVID-19 Green pass, nuovo record: solo ieri emessi oltre 1,7 milioni. E... COVID Tampone a Natale, assalto alle farmacie per i test: lunghe code... VIDEO Corsa al tampone prima di Natale, lunghe file nelle farmacie...

Tampone a Natale, assalto alle farmacie per i test: lunghe code a Roma e a Milano arriva la task force

I dati a Roma

Asl Roma 1: sono 1.014 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 830 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 168 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 62 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 228 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 698 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Le province

Nelle province si registrano 665 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.