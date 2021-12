(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2021 Farmacie prese d'assalto per gli ultimi tamponi prima delle feste per chi deve ottenere il green pass, ma anche per chi da vaccinato vuole essere più tranquillo per il cenone coi parenti. Lunghe le file in strada nonostante la pioggia per l'attesa dei test. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it