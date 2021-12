Green pass, nuovo record: solo ieri emessi oltre 1,7 milioni. E corrono anche i vaccini

Nuovo record di Green pass scaricati in Italia: ieri ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione e ben 1,2 milioni da tamponi. E non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il Covid: le terze dosi hanno superato quota 17 milioni (17.019.500) con un totale di 46.209.085 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all'85,56% della popolazione over 12), come riporta il sito del Governo.

Sono 47.941.968 le persone con almeno una dose (88,77%) mentre nelle fascia 5-11 anni sono state somministrate 158.193 prime dosi. In totale sono 108.189.004 i vaccini somministrati sui 112.931.678 a disposizione delle regioni (95,8%). In particolare, ieri sono stati somministrati 228.943 vaccini in tutta Italia, con 14.569 prime dosi, 12.147 persone che hanno completato il ciclo vaccinale e con 202.227 terze dosi. Toscana, provincia di Trento e Lazio sono le regioni che hanno fatto in percentuale sulla popolazione residente il miglior risultato di vaccinazioni.

In coda, Sicilia, Calabria e provincia di Bolzano. Nelle fasce d'età continua ad avanzare quelle dei ventenni, che hanno solo il 9,08 di non vaccinati, un percentuale simile a quella dei sessantenni (8,84%). I quarantenni, invece sono ancora indietro con 1,29 milioni di non vaccinati pari al 14,71% della fascia d'età 40/49.