Covid, il bollettino del Lazio di oggi 23 dicembre: 3.006 casi (1.510 a Roma), 15 i decessi (+7)

Covid, il bollettino del Lazio. Oggi su 25.539 tamponi molecolari e 46.472 tamponi antigenici per un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi (+509), sono 15 i decessi (+7), 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e +1.056 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a roma città sono a quota 1.510.

Bollettino Lazio di oggi: 3.006 nuovi casi positivi



Oggi record dei casi positivi nel Lazio mentre prosegue in Regione il trend di crescita delle prime dosi: sono state raggiunte 1,7 milioni di dosi booster per un totale di 10 mln e 650 mila di somministrazioni. Ieri sono state effettuate quasi 56 mila vaccinazioni, il 17% in piu’ del target commissariale. le vaccinazioni proseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso natale e santo stefano’

Rispetto al 23 dicembre dello scorso anno: 1.823 ricoveri in meno in area medica, 164 in meno in terapia intensiva, 30.605 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno. numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Nel lazio superata quota 10 milioni e 650 mila somministrazioni e di queste oltre 1,7 milioni sono dosi di richiamo pari al 36% della popolazione adulta. superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

Nella asl roma 1: sono 775 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl roma 2: sono 592 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl roma 4: sono 175 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl roma 5: sono 184 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl roma 6: sono 190 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 947 nuovi casi:

Nella asl di Frosinone: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl di Latina: sono 351 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl di Rieti: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl di Viterbo: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.