Mascherina all'aperto obbligatoria da oggi a Roma e nel Lazio: rafforzati i controlli dei vigili

Non solo nelle vie dello shopping. I vigili urbani di Roma Capitale hanno rafforzato i loro controlli per far rispettare l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto. Gli agenti stanno lavorando sulle strade della città soprattutto per fare informazione. Questo è quanto accade in piazza Risorgimento: decine di turisti attraversano le strade attorno al Vaticano e alcuni di loro sono a volto scoperto. I poliziotti cittadini si avvicinano ai contravventori e fanno un cenno con la mano, chiedendo di indossare la mascherina protettiva.

«Da oggi è in vigore l’obbligo? Non lo sapevo», dice una donna appena fermata dai vigili. Soprattutto i turisti, in centro, dimenticano l’obbligo. «I controlli della polizia locale sono stati rafforzati e continueranno soprattutto nei prossimi giorni. E’ importante rispettare questa misura a tutela della salute pubblica», commenta Rita Fanelli, uno degli agenti della polizia locale impegnati nell’attività di controllo. Sui mezzi pubblici sono rari i casi di contravventori, anche se capita di trovare chi abbassa la mascherina per rispondere al telefono. In metropolitana alcuni avvisi ricordano l’uso dei dispositivi protettivi.

(Servizio di G. Valenza)