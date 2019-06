Roma, bimbo di 5 anni schiacciato dal cancello di casa: gravissimo

Dramma a Roma, dove un bimbo di 5 anni è rimasto schiacciato da un cancello ed è gravissimo. Il piccolo stava chiudendo il cancello di casa, in via Antonio Rivautella, in zona Longarina, a Ostia Antica, quando a fine corsa la struttura a binario scorrevole gli è crollata addosso schiacciandolo.

È successo alle 18,40, a pochi passi dai campi da calcio dell'associazione sportiva Totti Soccer School. Il bimbo, del 2013, è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato e caricato su un'eliambulanza che lo ha trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto i carabinieri di Ostia che hanno messo sotto sequestro il cancello.

