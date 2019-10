Roma, annunciato nuovo servizio di bike sharing elettrico: arrivano le bici rosse di Uber Jump

Dopo il flop dei servizi di bike sharing di O-Bike e Gobee, Roma era rimasta l'unica capitale europea senza avere un servizio di biciclette in condivisione. Ora, a provare a prendersi questo mercato, seppur complicato in una città come Roma, arriva Uber con il suo servizio Uber Jump. Ad annunciarlo, la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, con un video su Facebook in cui si intravedono le biciclette color “rosso Ferrari” muoversi tra i Fori Imperiali e castel Sant'Angelo. Gli utenti potranno prenotare il veicolo a loro più vicino attraverso una app e pagare tramite carta di credito, così come avviene per tutti i servizi di car sharing e scooter sharing.

LEGGI ANCHE Sharing economy per 4 italiani su 10

«Sta arrivando un nuovo servizio di sharing a Roma. Rosso ed elettrico. Presto lo presenteremo ai cittadini. Intanto ecco qualche indizio in anteprima», scrive la sindaca sui social network, dove già qualche utente si chiede se il colore rosso sia stato scelto per rendere le biciclette più visibili «nel caso in cui venissero lanciate nel Tevere». O-Bike, la compagnia di bike sharing con sede a Singapore, aveva abbandonato la Capitale proprio perché buona parte delle biciclette della sua flotta finivano puntualmente gettate nel fiume, smontate o incatenate a paletti e cancelli. Stessa sorte è toccata a Gobee, che ha lasciato Roma dopo solo qualche mese dalla messa in strada delle sue bici. Solo il tempo dirà se il rosso fiammante di Uber Jump avrà un destino migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA