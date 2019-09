Roma, rifiuti abbandonati sotto la pista ciclabile: 60 tonnellate rimosse dall'Ama

Sono oltre sessanta le tonnellate di rifiuti che questa mattina sono state rimosse da via Palo, sottopasso di via cristoforo Colombo, proprio sotto la pista ciclabile. È dovuta intervenire una squadra specializzata dell'Ama per fare pulizia in quella che era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. L'intervento, riferisce Ama in una nota, richiesto del Dipartimento Politiche Ambientali di Roma Capitale e svolto in collaborazione con il Servizio Giardini e la Polizia Locale, ha visto l'impiego quotidiano di 6 operatori, con l'ausilio di 1 bobcat, 1 escavatore e 1 autocarro con cassone da 20 mc. Sono state complessivamente rimosse oltre 60 tonnellate di rifiuti vari. Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA