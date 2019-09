Prenestina, al via i lavori per la ciclabile

Ieri hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione della ciclabile di via Prenestina. Lo riferisce l'assessore alle Politiche ambientali del V municipio di Roma Dario Pulcini: «Abbiamo iniziato con la cantierizzazione del tratto compreso fra largo Preneste e largo Telese. Ricordiamo che il programma prevede la realizzazione di un percorso che partirà da Porta Maggiore per giungere a viale Palmiro Togliatti dove si congiungerà con la pista ciclabile già presente».

Si tratta di un percorso di 6 km per senso di marcia che attraverserà il municipio creando un collegamento fra centro e periferia e «nelle prossime settimane vi continueremo ad aggiornare sulle varie fasi dei lavori - aggiunge Pulcini -. Intanto voglio ringraziare la commissione capitolina Mobilità e, in particolare, il consigliere Enrico Stefàno, che ha seguito il progetto in prima persona e con il quale ho collaborato per giungere a questo importante risultato». E conclude: «Proseguiamo nel nostro lavoro per dare infrastrutture sicure a chi sceglie di muoversi in bicicletta e opere di riqualificazione urbana a tutta la cittadinanza».

