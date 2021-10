"The Best Panettone of the World 2021" a un romano: il vincitore è Fabio Albanesi con la ricetta classica

Lunedì 11 Ottobre 2021, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 16:56

È romano il pasticcière creatore del migliore panettone al mondo. Si chiama Fabio Albanesi e si è aggiudicato il premio "The Best Panettone of The World 2021" per aver sfornato il migliore panettone classico. I vincitori degli ori assoluti del riconoscimento mondiale sono stati, oltre ad Albanesi, la trentenne perugina Flavia Garreffa per il miglior panettone decorato, Luca Porretto che ha ideato il panettone innovativo con un cuore rosso ispirato alla zuppa inglese e Sacromonte Srl nella persona di Paolo Molinari per la sezione panettone Gluten Free.

Se la pasticcièra Garreffa ha voluto dedicare il premio a tutte le donne, affinché non si facciano abbattere dai numerosi impegni familiari ma resistano fiduciose in se stesse, Porretto è rimasto colpito dalla vittoria e ha ricordato come ci siano voluti cinque mesi di prove e impegno per ottenere il sapore alla zuppa inglese. Molinari che da più di trent’anni produce il panettone italiano in Giappone, ha ricevuto il premio per il Gluten Free e si è emozionato. A giudicare i dolci, che da 300 iniziali sono stati scremati in 150, c’erano dieci campioni del mondo di pasticceria: Roberto Lestani, Presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli.

La Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, che ha ricevuto il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, è guidata dal presidente Roberto Lestani che ha dichiarato: «Siamo felici dei risultati perché siamo sicuri che questa competizione possa essere per molti il punto di partenza o la conferma di un percorso, ma soprattutto sicuri di trasmettere nel mondo attraverso queste competizioni l’arte della pasticceria nel mondo».