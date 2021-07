Venerdì 16 Luglio 2021, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13:40

Una barca in vetroresina di circa 4 metri è finita sopra la scogliera a protezione del chiosco “Reef village” sulla litoranea di Fiumicino. Stando a quando si apprende della Capitaneria di porto, guidata dal comandante Antonio D’Amore, si tratta un “tender” con un motore fuoribordo che veniva trainato da una imbarcazione a vela di 15 metri partita da Procida e diretta a Fiumara grande.

Il mare mosso e il forte vento ha strappato la fune con cui era legato allo scafo più grande. Vani i tentativi di recuperarla tra le grosse onde da parte del personale di bordo. In balia del mare la piccola unità, senza controllo e con nessuno a bordo, è stata sbattuta con violenza prima contro e sopra alla scogliera e lo scafo mostra evidenti i segni dei danni provocati dalla barriera. Il punto in cui si scorge il relitto, sul lungomare della Salute, è stato stamani meta di curiosi pronti a farsi il tradizionale selfie. Sono in corso le operazioni di recupero.