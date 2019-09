Roma, baraccopoli abusiva sgomberata a Ponte Milvio e in via Flaminia

Baraccopoli abusiva sgomberata a Ponte Milvio e in via Flaminia, a Roma. «Questa mattina all'alba sono iniziate le operazioni di sgombero di un insediamento abusivo a due passi da Ponte Milvio e via Flaminia, nel Municipio XV. Riportiamo così decoro nelle nostre strade». Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Barbuta, via alla chiusura: i primi cento nomadi già nelle case comunali



«In via Castelnuovo di Porto una quarantina di persone abitavano in baracche fatte con legno e lamiere e qualcuna in muratura. Una situazione che andava avanti da oltre 20 anni. Durante l'intervento di oggi sono stati trovati rifiuti vari, tantissimo materiale accatastato e bombole del gas esauste. Sono stati rimossi un paio di veicoli abbandonati e sequestrate tre auto trovate senza assicurazione. Due persone sono state invece denunciate perché »rubavano« l'energia elettrica». «Ora inizieranno le prime demolizioni che proseguiranno nei prossimi giorni. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che ringrazio, presidieranno l'area 24 ore su 24 fino al termine delle operazioni».