Roma, due appartamenti in fiamme in poche ore: mamma resta ustionata alle braccia

Due incendi appartamento si sono sviluppati questa notte a distanza di poche ore. Il rogo che ha avuto conseguenze più importanti è stato segnalato alle 4.50 in via Giovan Battista Gandino, all’Aurelio, dove madre e figlio, sono dovuti scendere in strada uscendo dal loro appartamento al primo piano, completamente avvolto dalle fiamme. La donna ha riportato ustioni alle braccia nel vano tentativo di mantenere controllato il rogo e, per questo, è stata portata in ospedale in codice giallo.

I vigili del fuoco, dopo aver domato l’incendio, hanno dichiarato inagibile sia l’appartamento interessato che quello sovrastante. Poco prima delle 3, invece, un altro incendio è stato segnalato in un appartamento in via Federico Mastrigli. Anche in questo caso gli occupanti, tre persone, sono state svegliate dalle fiamme e sono riusciti a guadagnare l’uscita senza riportare ferite. Domato l’incendio i pompieri hanno dichiarato inagibile il solo appartamento interessato dal rogo. In entrambi i casi sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti di polizia.

