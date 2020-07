Roma, incendio in un appartamento ai Parioli: un ustionato in codice giallo, due persone salve per miracolo

Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Monte Parioli, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani.

LEGGI ANCHE --> Roma, incendio a Monte Ciocci: fiamme vicino ai palazzi

I Vigili del Fuoco hanno estratto un uomo di 35 anni, trasportato in ambulanza al Policlinico Gemelli in codice giallo per ustioni. I pompieri hanno messo in salvo una persona disabile mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA