Roma, incendio in una palazzina all'Appio: morta una donna

Una donna, Paola F., 67 anni, è morta nell'incendio di un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Satrico, a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.30. Sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno trovato il.corpo dell'anziana all'interno dell'appartamento. Salvi i due gattini che erano riusciti a nascondersi nell'unico angolo non attinto dalla fiamme, mentre appena spento il rogo non si trovava ancora il cane che invece era stato preso in affidamento da una inquilina. Forse Paola, che aveva manifestato stati d'ansia ed era affidata a un tutore, aveva fatto in tempo a farlo uscire dall'appartamento non appena viste le prime fiamme. Sempre i vigili del fuoco stanno accertando le cause di quanto accaduto. Le fiamme erano già molto alte all'arrivo dei soccorsi e stavano per invadere i piani superiori. L'inquilina al piano di sotto ha raccontato di avere sentito la donna gridare aiuto più volte: "Pensavo ci fossero i ladri dentro casa, poi ho udito un forte scoppio e visto il fuoco".

Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa agli altri residenti della struttura. Una sola abitazione, accanto a quelle colpita dall'incendio è stata dichiarata inagibile, ma l'inquilina ha trovato alloggio presso parenti. La strada è stata chiusa al traffico da via Acaia direzione piazza Epiro.

