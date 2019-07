Blitz della Polizia contro ambulanti, abusivismo edilizio e sosta selvaggia sulle spiagge: sequestri e sanzioni

Stretta della Polizia Locale, sulle spiagge di Anzio e Ardea, da parte degli agenti del Comando consorziato, diretto dal comandante Sergio Ierace. Sono stati eseguiti decine di sequestri in spiaggia, di abbigliamento, costumi, occhiali, parei e altro vestiario estivo, con marchi contraffatti e dannosi per la salute umana. Denunciati e fatti allontare una ventina di venditori stranieri abusivi. Sono state rinvenute anche alcune carte di credito risultate poi rubate, restituite ai legittimi proprietari. I controlli sulla sosta selvaggia, in corrispondenza della viabilità in prossimità degli stabilimenti balneari hanno portato a rilevare numerose infrazioni e alcuni parcheggiatori abusivi. L'attività di controllo congiunta con la capitaneria di porto e le altre forze dell'ordine è stata eseguita per la garanzia dei bagnanti, dei residenti, dei visitatori e della sicurezza del turismo balneare.

La Polizia Locale di Anzio-Ardea ha eseguito anche attività di salvataggio in mare con la associazione "Anzio Salvamento Nettuno" sulla spiaggie del litorale tra Anzio e Tor San Lorenzo, con particolare attenzione alla zona archeologica della Villa e Grotte di Nerone. Durante questi controlli a tutela del noto sito archeologico, è stato sorpreso un uomo di mezza età che stava realizzando delle opere abusive in muratura sugli scogli della tipica spiaggia anziate, proprio sui resti della Villa Neroniana. Sono stati subiti fermati i lavori, abbattuti gli abusi edili e denunciato il proprietario della struttura soprastante, che intendeva realizzare una sorta di terrazzina privata sulle rovine delle Grotte di Nerone. I controlli disposti dalle due amministrazioni comunali di Anzio e Ardea, diretti dalla Polizia Locale, continueranno anche nei prossimi week end a tutela delle spiagge e dei bagnanti . (Foto Luciano Sciurba)

