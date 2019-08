Roma, coppia di anziani pusher gestiva market della droga a Ostia

Una coppia di anziani coniugi gestiva un market della droga a Ostia, in via Mrino Fasan. I due, di 66 e 65 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri. A scoprire l'attività sono stati i militari della stazione locale che durante un servizio in borghese, con la collaborazione delle unità cinofile, hanno perquisito l'abitazione dei coniugi e rinvenuto circa 100 grammi di droga tra cocaina e hashish, in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Inoltre i carabinieri, oltre ai materiali per il confezionamento e 150 euro in contanti, hanno messo sotto sequestro anche altre dosi di droga che erano state nascoste dalla coppia nel cortile. I due anziani pusher sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA