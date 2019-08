Anagrafe in ferie, gli uffici chiudono: paralisi per due mesi, caos certificati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immaginate di scoprire all'improvviso che serve la carta d'identità anche per vostro figlio minorenne. Immaginate di sapere a pochi giorni dalla partenza che senza quel documento la compagnia del traghetto che avete prenotato per quell'unica settimana di vacanza che vi concedete quest'anno, non vi farà salire a bordo. E dunque, immaginate di non partire o comunque che rischiate di rimanere a casa se non vi procurate quei documenti. Non è immaginazione, ma la realtà. Perché moltissimi uffici dell'anagrafe, oltre ad avere le solite file interminabili, sono chiusi per ferie o, attenzione, «chiusi fino a data da destinarsi». C'è di che impazzire. Sette municipi su quindici infatti hanno deciso di dimezzare gli sportelli. Per via delle ferie ma in ben tre casi sono in corso lavori infiniti che mantengono chiusi gli uffici.E le scene che si stanno vedendo nel Municipio delle Torri, il sesto, ci vanno vicino. «Ho visto parecchi inveire questi giorni», racconta Fabrizio Compagnone, consigliere dem di minoranza. Perché a Tor Bella Monaca, oltre 260 mila residenti, sono rimasti proprio senza servizio anagrafe. «È interrotto», si legge nelle comunicazioni di servizio sul sito. Dunque il documento non può essere fatto o rinnovato né in via Cambellotti né all'ufficio di San Vittorino che è chiuso ormai dal giugno del 2017 (e serve qualcosa come centomila utenti). Dove si va, dunque? Nei municipi vicini, sempre che abbiano un buco disponibile un appuntamento entro la data di partenza.IL CARTELLOE il cartello Chiuso per ferie lo troveranno anche tanti altri romani negli uffici anagrafici di un municipio su due. A Roma nord, dove da sempre c'è una situazione critica, chi aveva preso appuntamento a febbraio si era visto la prima prenotazione disponibile a giugno. Il servizio risulta dimezzato. E infatti nel Municipio XV due sedi saranno completamente chiuse al pubblico per tre mesi interi, come se l'ufficio anagrafe fosse una scuola.I dipendenti degli uffici di Ponte Milvio, in via Riano, e Cesano sono già andati in ferie dal primo luglio e ci rimarranno fino al 30 settembre. «Da sempre è così, sono le ferie», spiega il minisindaco Stefano Simonelli ma aprendo il calendario delle vacanze dell'anno scorso si scopre che in via Riano erano stati meno sfrontati nel 2018 e il primo settembre erano tornati tutti a scuola, pardon dietro lo sportello. Rimarranno aperte le sedi de La Storta e di Prima Porta che funzionano solo la mattina tranne il martedì e il giovedì quando sono aperti di pomeriggio fino alle 17.Non va meglio a Portuense, nell'XI Municipio, dove su cinque sedi una sola sarà operativa al 100% mentre un'altra è proprio morta: non si sa quando riaprirà e sembra anzi destinata a rimanere chiusa. È quella del Mercato del Trullo che ha sbarrato lo sportello dal primo ottobre dello scorso anno. Gli altri tre uffici, quelli in via Mazzacurati, via Fauglia e via Cardano si sono organizzati con chiusure temporanee e alternate. Non si scompone l'ex minisindaco Mario Torelli, ex perché è stato sfiduciato ma la sindaca Virginia Raggi l'ha riconfermato come suo delegato nonostante la bocciatura. «E che sarà mai? Lo sportello del mercato del Trullo è a due fermate di autobus dalla sede centrale di via Portuense che rimarrà aperta». Nel Municipio IX su due sedi, Laurentino e Spinaceto, la seconda chiude per due mesi, dal primo luglio al 30 agosto e tanti saluti.Al Tiburtino idem con l'ufficio di San Romano che è chiuso dal 15 luglio e non si sa quando verrà riattivato; qui tra l'altro il responsabile del servizio Anagrafe non c'è, è vacante. Il Municipio II si è organizzato così: su quattro sedi ne chiudono una, quella in piazza Grecia, dal primo luglio al 31 agosto. Nel Municipio XII la sede di via Luigi Moretti è chiusa da metà luglio fino al sei settembre e bisogna andare in via Fabiola. Certo, sempre se c'è posto quando c'è posto. Al netto del posto prenotato in traghetto.