Sfida di calcio a 5 in ricordo di Alessandro Narducci: in campo scendono i grandi chef

L'obiettivo è ricordare Alessandro Narducci, chef stellato scomparso circa un anno fa nella Capitale a causa di incidente stradale insieme alla giovane amica Giulia Puleio. Mettono gli scarpini a Roma i principali protagonisti delle cucine stellate per un quadrangolare che si annuncia ricco di emozione. L'appuntamento sportivo di Excellence Foodball Cup - Trofeo Alessandro Narducci, giunto alla terza edizione, è per lunedì 22 luglio al circolo sportivo Orange FutbolClub.Il torneo, organizzato a partire dal 2017 da Claudio e Pietro Ciccotti, ideatori dell'evento enogastronomico Excellence, vedrà impegnati come chef stellati capitani delle 4 squadre Angelo Troiani, Giuseppe Di Iorio, Daniele Usai e Francesco Apreda. Alla competizione viene segnalata anche la partecipazione degli chef Ettore Moliteo, Daniele Lippi, Antonio Gentile, Giovanni Cappelli, Niko Sinisgalli, Mirko Di Mattia, Luca Ludovici, Andrea Pasqualucci, Federico Prodon, e Dario Nuti.