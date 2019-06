Roma, Heinz Beck ricorda lo chef narducci al Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà lo chef stellato Heinz Beck domani, alle 16, nella Hall del Policlinico Gemelli, ad inaugurare il progetto «Special Cook», i laboratori di cucina per i piccoli pazienti dell’Uo oncologia pediatrica dedicati alla memoria del giovane chef Alessandro Narducci, morto in un incidente stradale un anno fa, Sul Lungotevere della Vittoria, insieme a una sua amica Giulia Puleio travolti dalla macchina.Il progetto è stato reso possibile grazie alle donazioni raccolte con il contributo di familiari e amici. Ad accendere per primo i fuochi della «Special Kitchen», simbolo del progetto, con un’originale Estemporanea di Cucina, sarà proprio Heinz Beck che, in passato, ha avuto Alessandro Narducci tra i membri dello staff di uno dei suoi ristoranti. All’evento interverranno Walter Ricciardi, direttore dipartimento Scienze della Salute della donna e del bambino e di sanità pubblica fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Eugenio Maria Mercuri, direttore Uoc Neuropsichiatria Infantile, Antonio Ruggiero, direttore Uo Oncologia Pediatrica. A presentare il progetto «Special Cook» Antonella Guido, Psicologa Psicoterapeuta Oncologia pediatrica e Simona Fabrizi, responsabile «Progetto Special Cook» Officine Buone Onlus.