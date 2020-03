Tangenziale Est, al via l'ultima fase della demolizione

Al via l'ultima fase della demolizione della Tangenziale Est. «Proviamo a dare un senso di normalità in questo momento così delicato - ha scritto questa mattina il sindaco Virginia Raggi su Facebook -. Ieri notte, nel piazzale della stazione Tiburtina, è iniziata l'ultima fase della demolizione della Tangenziale est. Finalmente diremo addio a quell'ecomostro di cemento e smog e il sogno di tanti cittadini diventerà realtà. E tutta quell'area verrà riqualificata. Sette mesi fa abbiamo dato il via, con un simbolico colpo di piccone, alla demolizione della Tangenziale est davanti alla stazione e alle case dei residenti di quel quartiere. Ieri notte l'impresa che sta effettuando i lavori ha iniziato a rimuovere con l'escavatore l'ultima parte di questo 'ecomostrò che per decenni ha imprigionato i residenti tra cemento e smog», ha raccontato la prima cittadina di Roma.«Anche in un momento di grande difficoltà per l'Italia e per Roma i cantieri vanno avanti. Proseguono per riqualificare uno dei quadranti più importanti di Roma, a livello di trasporti e viabilità».

Tangenziale Est a Roma, continuano i lavori di abbattimento

Fino al 16 marzo cambia la viabilità per onsentire i lavori di demolizione della sopraelevata iniziati sette mesi fa.

E' chiusa al traffico via Masaniello. Modificata la circolazione nell'area tra via Tiburtina e il piazzale della stazione. Deviate le linee di bus e spostati i capolinea.

