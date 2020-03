Cambia la viabilità nell'area vicina alla stazione Tiburtina a causa dei lavori relativi all'abbattimento della vecchia Tangenziale Est. Roma Servizi per la Mobilità informa che dal 9 al 16 marzo, dalle 22 alle 5 del mattino, sarà chiusa al traffico via Masaniello e verrà modificata la circolazione nell'area tra via Tiburtina e il piazzale della stazione. Di conseguenza saranno molte linee di bus deviate e saranno spostati anche i capolinea.



Su circonvallazione Nomentana scatta il divieto di transito da piazzale della Stazione Tiburtina davanti via Guido Mazzoni, per i veicoli diretti in via Salaria; c'è la direzione obbligatoria dritto verso via Tiburtina per i veicoli provenienti da via Salaria, con la chiusura degli svincoli per l'inversione di marcia. Per quanto riguarda piazzale della Stazione Tiburtina verrà istituita la direzione obbligatoria dritto all'intersezione con circonvallazione Nomentana per i veicoli provenienti da via Masaniello; su via Tiburtina scatterà la direzione obbligatoria dritto verso piazzale delle Crociate in corrispondenza dello svincolo per via Masaniello.I lavori per l'abbattimento della vecchia Tangenziale Est sono iniziati sette mesi fa. Il cantiere, del costo complessivo di 7,6 milioni di euro, dovrebbe concludersi a dicembre.