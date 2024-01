Il 24 febbraio "Vivi il miracolo", evento trasformazionale in un hotel al Gianicolo di Roma

La legge dell’attrazione e della spiritualità arriva a Roma nell’evento “Vivi il Miracolo”, completamente dedicato alla pratica sinergica, il 24 febbraio presso il Grand Hotel del Gianicolo dalle ore 16 alle ore 22.

Sono 8 ore in cui potrai avere la possibilità di vivere una esperienza unica e rara insieme a Erica Muraca scrittrice del libro “Eco di un Miracolo: Trasformare il Dolore in Potere” uscito il 25 novembre 2023.

In questo libro racconta di come la sua vita si sia trasformata radicalmente grazie alla sinergia di pratiche spirituali e di come la abbiano aiutata nel momento più difficile della sua vita - durante il coma e la malattia di suo padre durata 18 mesi - non solo trasformando il dolore in potere ma poi generando nella sua stessa vita quello che oggi definisce l’eco di un vero miracolo.

“Durante questi 18 mesi ho visto letteralmente accadere i miracoli su mio padre, intorno a me e nella mia vita attraverso la pratica di alcune tecniche di energia soprannaturale e naturale unite tra di loro. Quello che ho vissuto direttamente su di me è stato così forte che mi ha portata, alla morte di mio padre, a decidere di espandere queste conoscenze e portarle anche a tutte le persone che ne avrebbero avuto bisogno per affrontare situazioni dolorose nella vita e portarle ad un livello di potere personale così forte e così alto da poter creare tutto quello che desiderano nella loro esistenza. Ecco perché il titolo del libro è proprio “Eco di un miracolo”: tutte le persone che oggi riesco ad aiutare attraverso queste tecniche per me rappresentano il vero e proprio eco di un miracolo. Il 24 febbraio rappresenta per me un giorno cruciale della mia esistenza: il 24 febbraio del 2014 incontravo per la prima volta pratiche spirituali importanti che mi hanno cambiato letteralmente la vita; il 24 febbraio del 2019 mio padre entra in coma e si apre per me l’addestramento spirituale e materiale più duro; il 24 febbraio del 2024 festeggio 10 anni di pratiche spirituali e una vera e propria rinascita materiale dopo il coma di mio padre” commenta l’organizzatrice e scrittrice Erica Muraca.

Quello del 24 febbraio sarà un evento che porterà a celebrare la potenza delle pratiche che Erica utilizza tutt’oggi con le persone che seguono i suoi corsi di formazione. È un evento che intende celebrare il potere dopo il dolore e ancora di più è un evento che intende celebrare i futuri miracoli.

Continua: “Quello che intendo donare attraverso questo evento è un avere propria esperienza del miracolo che si intende vedere nella propria vita come se fosse già materializzato.

Il mio intento è quello di portare le persone in una dimensione di realizzazione, materializzazione, abbondanza e potere personale come mai sperimentato prima.”

La tecnica del Miracolo.

“Le mie tecniche di coaching sono molto pratiche, mi piace definirle come una sorta di pragmatica spirituale, dove davvero lo spirito muove e permea la materia e la trasforma in modo repentino. Porto le persone ad un livello di esperienza che modifica in modo permanente il loro sguardo sulla realtà. La trasformazione, in questo modo, si attiva da subito. Il trucco, se vogliamo proprio chiamarlo così, è quello di aver provato sulla mia pelle e poi su +100 persone, tecniche energetiche che sbloccano nell’immediato situazioni molto specifiche. In pratica quello che sto dicendo è questo: esistono pratiche molto specifiche per sbloccare situazioni molto dolorose della nostra vita. Nella mia visione del mondo la fortuna non esiste, perché non è altro che è una serie di concatenazioni di pratiche di spirito, mente e materia ben collaudate. La fortuna, in questo senso, è quella di conoscerle … ma anche qui, anche in questo caso non è fortuna ma l’attivazione dell’intenzione nel conoscere come diventare fautori della propria fortuna… anzi, dei propri miracoli. Questo è quello che impareranno le persone che parteciperanno a questo evento.”

Come partecipare all’evento.

Per partecipare all’evento e info si può scrivere una mail a info@ericamuraca.com

L’evento è a posti limitati.

Si può aderire entro il 18 febbraio.

L’evento si svolgerà presso il Grand Hotel del Gianicolo, sabato 24 febbraio dalle 16 alle 22.