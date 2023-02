Campagna di screening per l’eliminazione del virus dell’epatite C, prelievi gratuiti

RIETI - Prosegue l’attività di screening della Asl di Rieti per l’eliminazione del virus dell’epatite C (HCV), con un programma volto a rilevare le infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate ed avviare le persone alla valutazione per il trattamento farmacologico gratuito.

L’Epatite C (virus HCV) è un’infezione pericolosa. Può svilupparsi come una malattia a breve termine che guarisce spontaneamente con l’eliminazione del virus, ma, in più della metà delle persone che vengono infettate, si evolve in un'infezione cronica che, pur restando asintomatica per anni, può causare seri danni al fegato, fino a portare alla cirrosi epatica e al carcinoma epatico.

Lo screening dell’HCV è rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989 e consiste in un semplice prelievo di sangue: a chi risulterà positivo verrà proposta la terapia farmacologica antivirale gratuita; una terapia semplice da assumere (compresse per bocca), sicura ed estremamente efficace.

La partecipazione allo screening può avvenire in due modi: aderendo all'invito recapitato per posta dalla propria Asl o attraverso il sistema di prenotazione on-line presente sul Sito della Asl di Rieti www.asl.rieti.it attraverso la sezione “servizi on line” (screening HCV – Epatite C – prenota smart), oppure collegandosi al portale dedicato su Salute Lazio. Per la prenotazione è necessaria soltanto la Tessera sanitaria oppure l’STP/ENI (non vi è necessità di prescrizione medica).

La Asl di Rieti è stata una delle prime Aziende del Lazio ad avviare il programma di screening ed oggi, grazie all’ampliamento dell’offerta, i cittadini possono eseguire gratuitamente il prelievo su tutto il territorio della provincia di Rieti: presso il Distretto Rieti 1 (via delle Ortensie) ogni lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 10:15; presso il Distretto Rieti 2 sede di Poggio Mirteto (via Finocchieto) ogni lunedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 11:00; presso il poliambulatorio di Leonessa (corso S. Giuseppe) ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 9:30; presso il PASS di Amatrice (frazione villa S. Cipriano) ogni sabato dalle ore 9:50 alle ore 10:15, presso il poliambulatorio distrettuale di S. Elpidio (bivio Petrignano – Pescorocchiano) ogni venerdì dalle ore 9:30 alle 10:00.

In caso di conferma della positività attraverso la ricerca del virus nel sangue, la Asl fisserà un colloquio per fornire le informazioni necessarie per un eventuale trattamento, le misure di prevenzione e l’invio tempestivo a uno dei centri clinici autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali ad azione diretta per la terapia dell’Epatite C cronica.