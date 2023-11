Epatite C, in Italia passi avanti. Cruciale allargare lo screening

ROMA (ITALPRESS) - Nonostante i progressi compiuti in questi ultimi anni in Italia, l’eliminazione dell’Epatite C entro il 2030, obiettivo posto dall'OMS, rimane una delle principali sfide per il nostro sistema salute. La diagnosi precoce è fondamentale, e un passo cruciale in questa direzione è l'allargamento dello screening, fin qui riservato ai nati tra il 1969 e il 1989, a una fascia di popolazione più anziana. In un evento organizzato da Pharmalex a Roma, ACE-Alleanza Contro le Epatiti ha posto al centro del dibattito istituzionale il contrasto al virus dell’HCV.

