Roma, a Montesacro il ritorno del fumettista Zerocalcare per l’evento “Tutti in Biblio”. Ecco quando e dove sarà presente

Era lo scorso luglio quando il suo arrivo era stato annunciato all’interno del Festival del Cinema “PortiCiak” voluto dal Comitato dei Portici di via Monte Cervialto, nel quartiere Nuovo Salario, tra quei 38 negozi completamente abbandonati ma che l’amministrazione municipale vorrebbe destinare a luoghi di incontro, cultura e servizi del territorio. E’ attesa per il ritorno ( nel territorio di Montesacro) di Zerocalcare, il celebre fumettista italiano. La cornice sarà l’evento “Tutti in Biblio” e rientra tra il primo delle tre iniziative volute dal Municipio III nell’ambito della Manifestazione d’interesse “Primavera della Lettura” con l’intento di sostenere le librerie indipendenti e tutta la rete culturale e sociale del territorio. L'appuntamento è previsto per domenica 11 ( febbraio), alle 11, presso la biblioteca di Fidene, in via Don Giustino Russolillo, 64

«Zerocalcare - ha dichiarato a “Il Messaggero” l’assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi - darà il via a una serie di eventi e di presentazioni ( la prossima sarà con Chiara Valerio) partendo dalla periferia.

Da Fidene, domenica, e dal suo Bibliopoint: un luogo importante, strategico e da tre anni al lavoro all’interno dell’Istituto Comprensivo Fidenae in un quartiere che ha molto da raccontare in termini di politica culturale del territorio. Una serie dunque di iniziative - ha proseguito Blasi - con l’obiettivo di dare risalto alle attività quotidiane che le nostre biblioteche portano a termine costantemente nel nostro territorio. E lo facciamo in un momento in cui il Municipio ha lanciato un bando, “Primavera della lettura”, con cui stanzia 21mila euro divisi per tre progetti per promuovere percorsi a rete tra le librerie indipendenti con scuole, associazioni culturali e biblipoint. Lo scopo - conclude Blasi - è quello di favorire la lettura e il libro inteso come mezzo di crescita del singolo e della collettività».