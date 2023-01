Roma, il maltempo non dà tregua: tornano a "piovere" alberi. Pino crolla al Torrino. «Come un'esplosione»

«Abbiamo sentito un forte boato, come un'esplosione», racconta qualche residente poi la presa di coscienza: l'ennesimo albero che si abbatte sulle strade di Roma per il maltempo. Nel primo pomeriggio un pino è venuto giù su viale Beata Vergine del Carmelo (tra la Cristoforo Colombo e viale della Grande muraglia). L'albero, probabilmente malato, non ha resistito al maltempo e al vento. E' crollato su due veicoli parcheggiati, ad avere la peggio l'auto su cui si è schiantato il tronco che è stata completamente distrutta mentre la chioma del pino ha ricoperto con danni di minor entità, un furgoncino in sosta sul lato opposto della carreggiata.

Fortunatamente nessun passante o automobilista è rimasto ferito dal cedimento. Che tuttavia, non è l'unico. Ogni qual volta il maltempo arriva a complicare la quotidianità di Roma - traffico ma anche allagamenti - si contano svariati interventi dei vigili del fuoco proprio per il crollo, totale o parziale, delle alberature.

Il fabbisogno stimato per provvedere alla cura del patrimonio arboreo di Roma supera i 100 milioni di euro ma la coperta sembra sempre corta. E sono i dati sugli interventi svolti a dirlo. Dal 2012 al 2017 c’è stata una significativa riduzione dei lavori. Gli alberi potati sono passati da 9.500 del 2012 ai 2.803 di due anni fa. Senza contare poi il problema sulle ripiantumazioni: gli alberi messi a dimora nel 2012 furono 1.830 nel 2017 la cifra è vertiginosamente scesa, attestandosi a 120.