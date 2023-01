Vandali urinano sulle auto a Settebagni, la denuncia dei residenti: «Siamo ostaggio degli incivili»

Un insensato atto di assoluta inciviltà si è consumato nel quartiere di Settebagni. Dei vandali, senza alcun apparente motivo, hanno urinato su alcune auto parcheggiate.

Il gesto si era già verificato lo scorso anno quando la macchina di una donna fu completamente imbrattata di urina.

L'azione ora si è ripetuta nuovamente, scatenando l'ira dei cittadini del quartiere, anche via social, dove non sono mancate le lamentele. Al momento purtroppo gli autori del gesto sono ignoti e non si sa se ad agire siano una o più persone.