Mercoledì 28 Dicembre 2022, 10:04

LATINA - Una lunga striscia di vernice nera tracciata con una bomboletta spray senza alcuna interruzione su muri, vetrine e serrande a cui si cerca di dare una spiegazione e soprattutto di risalire all'autore. Chi sia stato se lo chiedono tutti gli esercenti del lato sinistro di Corso della Repubblica che la mattina della Vigilia di Natale l'hanno hanno trovato imbrattate le vetrine dei negozi e le facciate dei palazzi poche ore prima del maggior viavai di cittadini, fra regali natalizi last minute e ultimi acquisti per il cenone di Natale.

Ad essere colpito non è stato solamente il Corso: anche in periferia e sul lungomare di Latina più di un commerciante, si è ritrovato di fronte quella striscia ondulata di vernice nera. Un misterioso atto vandalico su cui indagano ormai da qualche giorno i carabinieri del Comando Provinciale, al fine di risalire agli autori dell'atto vandalico e comprendere di una stupida bravata per passare il tempo o qualcosa di più.

Ciò che è certo finora è che il raid è avvenuto intorno alle 4:15 della mattina di sabato: dopo aver raccolto diverse testimonianze degli esercenti, infatti, i militari hanno chiesto ai negozianti i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

L'interminabile linea nera in alcuni tratti anche ondulata parte esattamente dal primo negozio di abbigliamento sul lato sinistro di Corso della Repubblica e continua ininterrottamente fino all'ultimo bar prima dell'incrocio con Viale XXI Aprile. Un episodio che ha scatenato la rabbia di tanti commercianti. «E' una vergogna.Qui serve una punizione esemplare» esclamano da una nota gioielleria. «Che sia una ragazzata o meno, mi chiedo come sia possibile che possa avvenire una cosa simile in pieno centro città».

La vernice è venuta via dalle vetrine, ma sui muri in marmo o sull'intonaco è ancora lì. «Servirà un intervento di sabbiatura, un lavoro specifico. Se in un paio di giorni non interverrà il Comune, dovrò vedermela io» spiega infatti un esercente di un negozio di abbigliamento.

La lunga linea nera è apparsa anche sul muro esterno dell'Hotel Fogliano, sul lungomare di Latina, dove raccontano come probabilmente gli autori del gesto abbiano colpito prima di ripetersi in centro, probabilmente poco dopo le 3 di quella stessa notte.

Oltre al muro, ad essere imbrattate anche tre macchine di proprietà di clienti della struttura che sembrerebbe essere stata l'unica presa di mira sulla marina e che si trovavano parcheggiate lì di fronte. Modalità e tempistiche rendono praticamente certo che ci sia la stessa mano dietro: motivazioni e identità dei vandali, invece, rimangono al momento ignote.