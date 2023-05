Giovedì 4 Maggio 2023, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 18:56

Sparatoria Talenti. Un colpo in aria per mettere in fuga i due banditi. Così è fallito il tentativo di rapina oggi pomeriggio in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti e su cui stanno indagando i carabinieri di zona.

Sparatoria Talenti, la ricostruzione

Da quanto ricostruito fin qui, due banditi a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinati all'auto della vittima. Avrebbero tentato dunque di rapinarlo ma la vittima, con regolare porto d'armi, ha estratto la pistola e messo in fuga i rapinatori.

L'allarme alle 16

L'allarme è scattato intorno alle 16, i militari stanno ora eseguendo ulteriori accertamenti. L'ipotesi è che l'uomo finito nel mirino dei rapinatori stesse trasportando merce preziosa. Solo un'ipotesi al momento su cui sono in corso accertamenti.