Sabato 15 Luglio 2023, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 09:53

Doveva essere un tranquillo venerdì sera invece si è trasformato in un (breve) film dell’orrore per la presenza di un serpente all’interno dei box auto di un condominio, nel quartiere Bufalotta. Un gruppo di signore ha dovuto fare i conti con il rettile che a - quanto pare - si era perso (e nascosto) tra i motocicli parcheggiati nel garage. «Era un cucciolo di biacco», ha spiegato al Messaggero l’esperto Andrea Lunerti. «I serpenti non sono mai innocui. In questo caso il biacco non è velenoso, ma il suo morso è ricco di batteri».

COSA È SUCCESSO?

Erano da poco trascorse le 22 quando alcune condomine hanno notato un rettile tra i motorini posteggiati nei box auto. Immediata la chiamata all’esperto per venire a recuperare il serpente e mettere in sicurezza l’edificio, in via della Bufalotta. Il biacco era lungo 30 centimetri e molto sottile. Questi esemplari sono molto audaci e nascono alla fine del mese di agosto. I giovani della specie si nutrono di insetti, uova e piccole lucertole mentre gli adulti riescono a mangiare topi, uccelli e vipere.

«Un nascondiglio qualunque. Quando sono arrivato per catturarlo era effettivamente ancora lì, acciambellato vicino al motociclo. Un grande labirinto di cemento dove il rettile era entrato accidentalmente esaurendo le sue energie». «Non era termoregolato - racconta Lunerti - molto probabilmente era arrivato nel garage già da diversi giorni e stava cercando una strada per scappare da quel “mostro” di cemento. L’ho catturato e ora sarà liberato qui, al Rifugio del Lupo, a Morlupo».

È ALLARME SERPENTI NELLA CAPITALE

L’ultima segnalazione risale allo scorso lunedì in località Selvotta, nella zona Cinque Colline sulla Laurentina. Un testimone ha raccontato di aver visto un altro biacco nel giardino della sua abitazione. Nessuno spavento, ma l’allarme rettili striscianti cresce nella Capitale. «Qualcuno prova a negare una realtà evidente e questo significa non rispettare le paure altrui. Riceviamo tantissime richieste di aiuto - sottolinea l’esperto - perché la città è ricca di prede facili, di nascondigli e di risorse alimentari».

«I serpenti di solito non fanno mai male a nessuno, ma incutono terrore. Se il biacco, nel tentativo disperato di raggiungere la libertà, si arrampica o si intrufola nel cruscotto della macchina e viene avvistato dall’uomo è normale lo spavento e lo stesso terrore può poi comportare pericoli soprattutto se si è alla guida». «Il rettile in questione - aggiunge l'esperto zoofilo - si incastra in ogni piccolo angolo come ad esempio un contatore dell’acqua: se provassimo con un bastone a tirarlo fuori, il nostro volto si esporrebbe molto con il rischio di essere colpiti alle parti oscure. I loro denti aguzzi sono - batteriologicamente - pericolosi». «Lanciare un allarme - conclude Lunerti - non è sbagliato. Anzi, significa richiamare l’attenzione delle persone e scongiurare pericoli. Coloro che hanno esperienza e conoscenza nel campo devono mettersi sempre al servizio del popolo».