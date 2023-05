Serpente sul marciapiede, psicosi a Fonte Laurentina. L’esperto: «È un biacco. Non è velenoso, ma fate attenzione: può mordere»

Paura ieri mattina in via Tullio Viola, a Fonte Laurentina, per la presenza di due serpenti (uno è poi fuggito , ndr) lungo la strada. «Ero con due bambini - racconta al Messaggero Fabrizio - si sono spaventati, ma ho spiegato loro che non è una specie pericolosa e si sono calmati. Un anno, sempre nella zona, al Parco di Casal Fattoria ne avevo visti altri due, ma più piccoli».

Roma, trovano una vipera nel giardino di casa a Cinquina: «Il cane ha cominciato ad abbaiare, siamo terrorizzati»

Serpente sul marciapiede, psicosi a Fonte Laurentina

Il rettile in questione era un biacco e l’uomo ha pubblicato la foto su un gruppo Facebook per mettere in guardia gli altri residenti. «Non sono velenosi - spiega l’esperto zoofilo Andrea Lunerti - e non bisogna ucciderli.

Siamo nel pieno della stagione produttiva. Gli animali in questione si inseguono, fronteggiano e lottano per il diritto di accoppiamento».

«In questi casi - sottolinea Lunerti - è bene prestare attenzione a non infastidirli troppo perché soprattutto in questa fase sono alla ricerca della compagna e potrebbero diventare aggressivi». «Il biacco è uno dei serpenti più mordaci. Se intimorito potrebbe sferrare un morso, non letale sicuramente».