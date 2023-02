Roma, una nuova area pedonale ed un nuovo parcheggio nel cuore di Talenti

Uno nuovo spazio pedonale fruibile per la cittadinanza, un parcheggio adiacente all’area ed una migliore viabilità. Via Corrado Alvaro, nel cuore del quartiere Talenti, all’interno del Municipio III, cambia volto. Stamani, l’inaugurazione della nuova area, alla presenza del Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante, di altri componenti della amministrazione municipale, del parrocco della chiesa San Mattia ed accompagnata dalle dolci melodie di Chiara Pulcini e Diego Agostini dell’Associazione “Musicaincontro, a fare da colonna sonora.

“Sono molto contenta per il lavoro compiuto dall’amministrazione”, commenta una residente del quartiere. “Con queste giornate di sole possiamo portare i nostri bimbi a giocare e soprattutto non ci saranno problemi per trovare un parcheggio.”

Una strada molto frequentata per le diverse attività commerciali. I residenti potranno ora usufruire di 40 nuovi posti auto. Il progetto di valorizzazione di via Corrado Alvaro era stato studiato e finanziato nella precedente consiliatura, guidata da Caudo. I lavori di riqualificazione sono proseguiti con l’attuale giunta presieduta da Marchionne.

“Il lavoro che stiamo provando a portare avanti è proprio questo: il recupero degli spazi pubblici e rappresentativi del territorio. Riqualificarli e restituirli alla cittadinanza perché pensiamo possano essere una risorsa”, ha dichiarato il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

“Un lavoro di cui siamo soddisfatti poiché è stato portato a compimento in una area di parcheggio degradata”, ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici per il Municipio III, Matteo Pietrosante. “E’ stata creata un’ampia area pedonale che comprende metà dell’ex area parcheggio più la via di collegamento che esisteva tra via Corrado Alvaro e via Renato Fucini. Uno spazio pedonale - provvisto di panchine e dove sono stati piantumati sei alberi - che si pone al centro di un luogo con diversi punti di interesse e di passaggio: lunapark, supermercato, parco Talenti, esercizi commerciali, la parrocchia, il capolinea degli autobus di Largo Sergio Pugliese ed il mercato.

“Sono stati effettuati lavori di potenziamento delle soste”, ha aggiunto l’Assessore. “Nel dettaglio: la trasformazione delle soste in fila, a spina, nelle adiacenze del supermercato. Sono state aumentate, quindi, le soste regolari. E spero che anche questo riesca a rispondere all’esigenza del luogo, specialmente nei giorni in cui non c’è il mercato, dove l’area viene utilizzata come parcheggio.”

“Un luogo - ha concluso Pietrosante - che speriamo diventi di aggregazione. Già nella giornata di ieri c’erano bambini che giocano a pallone. Crediamo che questo sia stato un modo per restituire una parte dello spazio pubblico alla cittadinanza che si ritrova ed aggrega. Un ringraziamento voglio farlo anche tutto l’ufficio tecnico che ha lavorato al progetto con passione, cercando di ampliarne l’effetto e la portata.”