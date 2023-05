Roma, maniaco a Conca d’oro, è allarme: «Molestata mentre portavo i cani a spasso da un uomo anziano»

«Attenzione, ieri notte, mentre portavo i cani a spasso sono stata molestata da un uomo che urlava: “Vuoi vedere le mie parti intime?” insistentemente fino a che non sono tornata velocemente a casa. Non sono riuscita a vedere dove si trovava perché ho pensato solo ad allontanarmi da quella voce». Il tam tam arriva da una giovane ragazza in un gruppo Facebook del quartiere Conca d’Oro.

Il presunto maniaco

Da due giorni, nella chat cresce l’allarme per il presunto maniaco che agirebbe nelle ore serali davanti all’entrata del Parco delle Valli.

Secondo il racconto della donna - sempre sul canale social - si tratterebbe di un residente della zona. L’uomo, - “una persona di una certa età” così è stato definito - si avvicinerebbe alle vittime urlando e utilizzando termini volgari. La testimone ha inoltre affermato di aver notato l’uomo mentre era affacciato al balcone intento ad urinare e sempre secondo quanto dichiarato dalla giovane, il probabile molestatore - in passato - avrebbe infastidito altre donne.

I racconti sui social

Nel post non sono tardate ad arrivare risposte con toni piuttosto preoccupanti: «Purtroppo, a Roma, dopo una certa ora non si può più uscire da soli: stupri, violenze varie e rapine. Io - si legge ancora - cittadina italiana che paga le tasse fino all’ultimo centesimo non sono padrona di passeggiare per le strade». C’è anche chi chiede l’identikit del probabile molestatore: “Puoi descriverlo orientativamente? Anche io ieri sera in via dei Prati fiscali ho avuto la sensazione che il tipo che mi camminava davanti fosse “strano” ed ho rallentato.” Ed infine qualcuno che esorta a contattare immediatamente le forze dell’ordine e denunciare: “Le persone “moleste” - scrive una ragazza - vanno sempre segnalate. Per una sicurezza per sé stessi e gli altri. Spero che qualcuno abbia chiamato i carabinieri.” Ai militari sono giunte diverse segnalazioni: “una persona ( potrebbe, ndr) di nazionalità straniera e con abiti scuri”, ma ( al momento) non ci sono denunce.