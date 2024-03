Roma, la banda "che smonta" colpisce ancora: portati via i pezzi da 3 auto. È caccia ai malviventi

Questa notte, intorno alle 02.30 del mattino, la banda criminale nota come "la banda che smonta" ha colpito ancora una volta nella zona di via Maranta a Roma. La banda ha smontato pezzi da quattro diverse macchine, due Fiat Tipo, una Toyota Raw e un Audi Q3, lasciando i proprietari senza mezzi di trasporto.

L'intento potebbe essere quello di rivedere i pezzi ai mercati di pezzi usati e di ricambio. Questa non è la prima volta che la banda compie un'azione del genere, infatti in passato ha già colpito diverse volte nella stessa zona. Le autorità sono sulle tracce della banda da mesi, ma finora non sono riuscite a catturare i responsabili. Un residente della zona ha dichiarato: "Ormai non se ne può più di questi furti, è necessario installare impianti di videosorveglianza, soprattutto nei parcheggi, per garantire la sicurezza di noi cittadini e dei nostri beni".

Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare i membri della banda e mettere fine alle loro attività criminali. Nel frattempo, i residenti della zona sono in allerta e si stanno organizzando per proteggere i propri mezzi di trasporto da eventuali furti.