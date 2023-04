Roma, a Monteverde vecchio riqualificata l’area verde adiacente la stazione di viale dei Quattro Venti

Finalmente dopo oltre dieci anni di attesa i lavori per l’area verde adiacente la stazione ferroviaria di viale dei Quattro Venti (fermata sotterranea attivata nel 2006, posta lungo la linea Roma-Viterbo, ndr) sono stati portati a termine. Il progetto e la realizzazione curati dal Dipartimento Tutela Ambiente riguardano la bonifica della vegetazione di tutte le aree e la la preparazione del terreno e semina di un prato fiorito, l’installazione di un punto di acqua potabile con recupero tramite vasca di accumulo e un sistema per il riuso delle acque per innaffiamento, una nuova recinzione perimetrale con tre ingressi pedonali e uno carrabile, un’area adibita ad orti urbani ognuno dei quali dotati di punto acqua, la creazione di un percorso pedonale attrezzato con due aree di sosta, l’installazione di nuove panchine e cestoni, un percorso fitness con cinque stazioni di allenamento, la riqualificazione dell’area giochi per bambini con installazione recinzione bassa di sicurezza in legno e infine una nuova area cani (1500 mq) attrezzata con area di sosta, panchine, cestoni e dotata di un ingresso pedonale ed uno carrabile.

All’inaugurazione di ieri erano presenti oltre alle centinaia di cittadini e residenti erano presenti l’Assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e il Presidente del XII municipio Elio Tomassetti. L’area di Monteverde vecchio rientra in un progetto che riguarda 15 interventi analoghi in tutta Roma, e che ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle aree verdi capitoline. Una riqualificazione costata circa 474mila euro con uno stanziamento approvato dalla giunta capitolina nel 2020 con i lavori partiti ma interrotti per alcuni interventi condotti da Ferrovie dello Stato sui binari.