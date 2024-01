La Storia, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: anticipazioni, trama e cast della fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante

Torna stasera per l'ultima puntata "La Storia", la fiction di Rai 1 tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante. Con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea, la serie tv racconta in quattro puntate la vita di Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova con un figlio adolescente, che decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione.