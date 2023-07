Roma, Fidene si mobilita per l’ambiente e contro gli incendi. Una raccolta di "mozziconi" per sostenere la campagna della Protezione Civile

“DANNATI MOZZICONI”. «Basterebbe un piccolo gesto per fare la differenza, smaltendoli correttamente anziché abbandonarli ovunque - il post con cui il Comitato di quartiere accompagna la raccolta di mozziconi di sigarette chiedendo a tutti i cittadini di fare attenzione a non buttarli a terra e soprattutto non lasciarli accessi dovunque - L’UE ha già classificato i filtri di sigaretta come rifiuti pericolosi. Si stima che ogni anno i mozziconi di sigaretta rilasciano nell'ambiente un totale di 0,3 milioni di tonnellate di fibre di plastica, una quantità paragonabile a quella prodotta da tutte le lavatrici domestiche del mondo. Per gli incendi boschivi, previsto livello di pericolosità arancione». Il Comitato di quartiere di Fidene raccogliendo i mozziconi di sigarette vuole lanciare un duplice messaggio quello per la tutela dell’ambiente e quello della prevenzione incendi lasciando i mozziconi a terra ancora accesi pericolosissimi soprattutto nei boschi e nei parchi. «Se avvisti un incendio, chiama subito il numero unico emergenze 112 o la sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800854854» continuava il post.

Un messaggio per perorare la Campagna “Antincendio Boschivo” della Protezione Civile di Roma dando dei consigli per prevenire roghi che in questa stagione con il caldo eccessivo sono diventati ancora più frequenti.

Roma, scoperto il mitico teatro di Nerone: riaffiora il tesoro imperiale a San Pietro

E’ proprio del 24 luglio infatti (cinque giorni fa) l’ultimo rogo, quello sviluppatosi sulla via Pontina all’altezza del km 22,100 in prossimità dell’uscita per Castel Romano con le fiamme che hanno distrutto un furgone e un'auto: risultato, il caos automobilistico con la strada chiusa, e traffico impazzito. Le fiamme all'uscita per Castel Romano che hanno coinvolto i due mezzi sono state domate dai pompieri dopo ore, traffico bloccato anche per l'effetto del fumo che ha invaso la zona con le fiamme che hanno raggiunto le sterpaglie a bordo strada.