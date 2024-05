Mercoledì 22 Maggio 2024, 09:00

PERUGIA - Il primo lockdown è stato difficile per tutti. Ma se sei letteralmente reclusa in casa con chi ti punta un coltello alla gola e poi finisce per violentarti, allora si trasforma in un vero incubo. È quello che ha vissuto una donna, oggi di 56 anni, che tra il marzo e l'aprile 2020 si è trovata a convivere con il suo orco, che per quelle minacce, lesioni aggravate e violenza sessuale ieri è stato condannato a 5 anni di reclusione.

Questa la sentenza emessa dal primo collegio, presieduto da Carla Maria Giangamboni, nei confronti di un 43enne per cui la procura aveva chiesto una condanna a 4 anni. I giudici hanno invece considerato anche più gravi gli episodi avvenuti nell'appartamento di Perugia che i due, entrambi di origini romene, condividevano da pochi mesi. Era gennaio 2020, infatti, quando la donna ha subaffittato una stanza nell'abitazione in cui già abitava l'uomo, F.M.. Una convivenza magari per far fronte insieme alle spese, ma che mai la 56enne avrebbe pensato potesse finire in violenza, con quell'uomo che – anche per la differenza di età – quasi considerava un figlio. Eppure lui il 14 marzo – con il lockdown iniziato da meno di una settimana – ubriaco «poneva in essere gesti intimidatori e violenti in suo danno, anche al fine di costringerla a trattenersi a parlare con lui: procurandosi ferite superficiali alle braccia con frammenti di vetro e puntandole un coltello alla gola dopo averla raggiunta nella sua stanza», anche minacciando «di ucciderla se non fosse uscita da li». La donna si spaventa, si chiude a chiave in camera, chiama in continuazione il 113 mentre l'uomo insiste a battere sulla porta «per farla uscire e, al contempo, a compiere gesti autolesionistici». La convivenza, insomma, diventa ancora più complicata, ma la donna, tra l'altro nell'impossibilità di andare via, cerca di resistere. Finché, esattamente un mese dopo, il 14 aprile, nel primo pomeriggio, il 43enne «apparentemente mosso dalla rabbia per aver ricevuto dal proprietario l'intimazione di lasciare l'appartamento» afferra – spiega ancora il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini nel capo di imputazione - «un coltello da cucina con la dichiarata l'intenzione di uccidere tutti, dando fuoco a una sigaretta previamente imbevuta di brandy». Continua a procurarsi ferite con i vetri di bicchieri rotti «posizionando altri coltelli sul tavolo della cucina e chiedendo alla donna quale avesse preferito». E il peggio deve ancora arrivare. Perché nella sera dello stesso giorno, costringe la coinquilina a consumare tre rapporti sessuali contro la sua volontà. Prima trascinandola nella sua stanza, buttandola sul letto e colpendola con schiaffi in faccia per annientarne la resistenza, poi colpendola direttamente con violenti pugni per un secondo rapporto e infine tirandola in bagno e poi in cucina per costringerla al terzo. In un'ora e mezza, tra le 19.30 e le 21 di quel giorno, la casa è diventata una prigione e un luogo di tortura, con la donna trattata come una bambola di pezza di cui approfittare fino allo stremo. Lei alla fine riesce a scappare, per raccontare tutto alla sorella del proprietario e poi all'amica che le ha dato un posto in cui stare per non tornare in quell'inferno. La vittima, assistita dall'avvocato Sylvia Piazzoli, ha ottenuto dalla corte anche il pagamento delle spese processuali, oltre a una provvisionale di 5mila euro, con un giudice civile che adesso dovrà quantificare i danni. Ma è probabile, nel frattempo, che il 43enne, difeso dall'avvocato Vittorio Lombardo, proponga appello all'uscita delle motivazioni.