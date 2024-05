Mercoledì 22 Maggio 2024, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 11:30

La sua passione per Barbie era cosa ben nota, sin da quando qualche settimana fa – con il mondo reduce per l’ennesima volta dall'ondata di passione scatenata dalla bambola portata sul grande schermo da Margot Robbie – postò sui social delle foto con la felpa rosa, marchio di fabbrica della bionda intramontabile di casa Mattel. Ora Barbie restituisce il favore e omaggia Federica Pellegrini. La casa di produzione della bambola mito ha infatti annunciato una nuova linea ispirata a nove iconiche campionesse dello sport di tutto il mondo e la Divina è fra loro.

La nuova Barbie

Costume nero, cuffia bianca, occhialini e capelli biondi alle spalle – per la verità più lunghi dell’attuale taglio della pluricampionessa azzurra – la Role Model di Kikkafede88 (come da social) è stata lanciata oggi sui social. E chissà cosa proverà la piccola Matilde - figlia della leggenda del nuoto e del suo ex allenatore Matteo Giunta - quando potrà giocare con la bambola che riproduce sua madre. «Mattel desidera sottolineare l'impatto dello sport nel promuovere la fiducia in se stessi, l'ambizione e l'empowerment tra la prossima generazione», ha spiegato Krista Berger, da qualche mese nuova vicepresidente di Mattel.

«Raccontando le loro storie e onorando questi modelli con Barbie uniche nel loro genere, le ragazze di tutte le età vedranno che anche loro hanno il potenziale per essere atlete di fama mondiale», spiega Mattel nel post social che ha accompagnato le foto dei nuovi modelli. E ha incassato subito l’approvazione di Billie Jean King, una che di battaglie per la parità dei sessi se ne intende, che ha commentato entusiasta: «Amo vedere tutto questo!».

I nove nuovi modelli annunciati da Mattel

Federica è in ottima compagnia. Al centro della nuova collezione – anche per motivi meramente di “appartenenza del mercato” – c’è il modello che riproduce Venus Williams.

«Durante la mia carriera, sono sempre stato guidata dall'idea di infrangere i soffitti di vetro e di rimanere fedele a me stessa – ha commentato la sette volte campionessa Slam ed ex numero uno del mondo del tennis - E la missione di Barbie si sposa perfettamente con questa etica».

Omaggiate anche le ginnaste Andrade e Moreno

Oltre a Pellegrini e Williams, la nuova collezione omaggia anche due ginnaste – la brasiliana Rebeca Andrade (tre titoli mondiali e un oro olimpico a Tokyo) e la messicana Alexa Moreno (prima atleta del suo paese a vincere una medaglia ai mondiali) – la pugile francese Estelle Mossely (oro a Rio 2016), la spagnola Susana Rodriguez, campionessa mondiale di triathlon paralimpico e medico in primo linea durante l’emergenza Covid, la velocista polacca Ewa Swoboda, un curriculum ricco di tatuaggi (fedelmente riprodotti sulla Barbie) e medaglie europee e mondiali, e due calciatrici, Christine Sinclair, capitana del Canada con quattro Olimpiadi e tre medaglie in bacheca, e Mary Fowler, attaccante della nazionale australiana e stella della corazzata Manchester City.