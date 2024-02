Roma, a Montesacro arriva Chiara Valerio per l’evento “Tutti in Biblio”. Tutte le informazioni

E dopo il successo per il ritorno a Montesacro di Zerocalcare è attesa per l'arrivo di Chiara Valerio per il secondo dei tre appuntamenti dell’evento “Tutti in Biblio”, l’iniziativa del Municipio III nell’ambito della Manifestazione d’interesse “Primavera della Lettura”, con l’obiettivo di supportare le reti sociali del territorio di Montesacro e le librerie indipendenti. Scrittrice, matematica, editorialista per Vanity Fair, La Repubblica e L’Espresso Chiara Valerio interverrà al Liceo Orazio, a Talenti, per dialogare con gli studenti intorno al suo libro “La tecnologia è Religione”(ed. Einaudi) coordinata da Martina Testa insieme al Dopolavoro matematico. L’appuntamento è per sabato 2 marzo, alle 11, in via Alberto Savinio, 40.

«A breve - afferma a “Il Messaggero” l’assessore alla Cultura Luca Blasi - usciranno i risultati del bando che abbiamo realizzato con il municipio Roma3 a sostegno delle nostre librerie indipendenti e dei biblipoint.

L’evento con Chiara Valerio si inserisce in questo percorso di rafforzamento di tutte quelle strutture pubbliche, private e sociali che sostengono la lettura come strumento di crescita personale e collettiva. All’interno di questo lavoro - aggiunge Blasi - la presenza di figure come quella di Chiara Valerio e Giovanni Floris saranno fondamentali per offrire visibilità alle politiche che stiamo mettendo in campo su questo territorio costruendo un vero rapporto a rete tra tutti i soggetti in campo».